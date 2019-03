Glamouröses Duo Thandie Newton besucht mit ihrer Tochter die "Dumbo"-Premiere

Das glamouröse Mutter-Tochter-Duo meisterte das Blitzlichtgewitter in eleganten Abendroben. Newton trug ein figurbetontes Pailletten-Kleid mit silbernen Details. Ihr Oberteil war vollständig mit Rüschen bedeckt und mit glitzernden Fransen verziert. Parker posierte neben ihrer Mutter in einem mädchenhaften Tüll-Kleid ganz in Rosa. Der One-Shoulder-Schnitt sowie die orangefarbene Überlagerung verwandelten das doch eher schlichte Kleid in einen verspielten Look.