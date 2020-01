Glamouröser Auftritt SAG Awards: Scarlett Johansson strahlt in smaragdgrüner Robe

Johansson war bei den SAG Awards gleich in drei Kategorien nominiert: Für ihren Film "Marriage Story" erhielt sie eine Berücksichtigung in der Kategorie "Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Hauptrolle", für "Jojo Rabbit" war sie außerdem in der Kategorie "Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Nebenrolle" und für "Herausragende Leistung eines Schauspielensembles" nominiert.