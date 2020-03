Glamour im Seehaus Kufflers Fish-Coktail: Society-Promis stoßen mit Joko an

Promi-Party im Seehaus im Englischen Garten

Drei Generationen seien gekommen, sagte Hausherr Sebastian Kuffler stolz: "Ich kenne kein Event in München, bei dem sich von der 80-jährigen Großtante bis zum 18-jährigen Enkel alle gleichermaßen wohlfühlen." Besonders auf Nachhaltigkeit habe man heuer beim Lachs und bei den regionalen Forellen aus dem Allgäu gesetzt. Der Lachs stamme aus einer "land based Aquakultur", also aus einer großen Wasserkultur an Land. "Dieser Lachs ist frei von Mikroplastik und Antibiotika", versprach Anton von Faber-Castell.