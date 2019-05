Glamour-Auftritt in London Amal Clooney stiehlt ihrem Mann die Show

George (58, "The American") und Amal Clooney (41) erschienen zusammen zur Premiere seiner neuen Miniserie "Catch-22" in London. Mit dabei war auch Amals Mutter Baria Alamuddin. Während der Hollywood-Star für den Auftritt in der britischen Hauptstadt einen dunkelgrauen Anzug wählte, zeigte seine Ehefrau ein elegantes Cocktailkleid in Silber und Schwarz von Ralph & Russo.