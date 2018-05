Glamour-Auftritt bei Filmpremiere Bella Hadid zieht in Cannes erneut alle Blicke auf sich

Model Bella Hadid (21) sorgt bei den 71. Filmfestspielen von Cannes weiter für Schlagzeilen. Nachdem Fotos von einer Party am Donnerstag aufgetaucht waren, die sie beim Knutschen mit ihrem Ex, Sänger The Weeknd (28, "Call Out My Name"), zeigen, hat sie am Freitagabend einen wahren Glamour-Auftritt bei der Premiere von "Ash Is Purest White" hingelegt. Hadid schritt in einer Traumrobe in Zartrosa über den roten Teppich an der Côte d'Azur.