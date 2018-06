Der Erfolg des Gipfels wird sich erst später zeigen

Möglicherweise kommt in Singapur aber ein Verhandlungsprozess in Gang, in dem es dann auch Fragen wie gegenseitige Besuche, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen und einen Friedensvertrag für Nord- und Südkorea geht. Völkerrechtlich befinden sich beide Staaten auch 65 Jahre nach dem Ende des Kriegs immer noch nicht im Frieden.

Trump, ein Bauchmensch, setzt dabei auf sein Verhandlungsgeschick aus vielen Geschäftsjahren. Kim dürfte dagegen derjenige sein, der sehr viel besser in der Materie steckt. Nach dem ersten Gespräch in der Bibliothek - 38 Minuten - sagt der US-Präsident: "Sehr, sehr gut. Ausgezeichnete Beziehung." Könnte ein gutes Zeichen sein. Die Tage zuvor hatte er noch erklärt, er werde gleich nach der ersten Minute wissen, ob der Gipfel gelinge.

Dann geht es weiter in etwas größerer Runde. Beim Mittagessen im "Capella" dürfen dann noch ein paar Leute mehr am Tisch Platz nehmen. Am Nachmittag - so der Plan - soll der Gipfel dann schon wieder vorbei sein. Nach einem Pressetermin auf Sentosa will sich Trump mit der Air Force One auf den Rückflug in die USA machen. Wie lange Kim bleiben wird, weiß man noch nicht.