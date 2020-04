"Gilmore Girls" und mehr In Zeiten der Corona-Krise: Wohlfühlserien gegen den Lagerkoller

In Springfield regiert die Farbe Gelb

Der Dauerbrenner unter den Zeichentrickserien: "Die Simpsons" flimmern seit 1989 über die TV-Bildschirme und begeistern weltweit ein Millionenpublikum. Beim Streamingdienst Disney+ sind bisher 30 Staffeln verfügbar und ermöglichen somit in über 600 Folgen die Reise zurück an die Anfänge von Homer, Marge, Bart, Lisa und Maggie. Was Familie Simpson wohl in den 80er, 90er und 2000er Jahren bewegt hat?