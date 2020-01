Gillian Anderson ist Fan davon Ist "LAT" der Schlüssel zu einer glücklichen Beziehung?

Was ist das Gute an getrennten Wohnungen und wo liegen die Nachteile?

Eva Wlodarek: Das große Plus bei getrennten Wohnungen ist mehr Freiheit, man muss weniger Kompromisse machen. "Eulen" können bis Mitternacht Krimis lesen, "Lerchen" können frühmorgens beim Zähneputzen Radio hören. Außerdem gibt es weniger Konfliktpotenzial zwischen Lässigen und Ordnungsfanatikern, der Streit um herumliegende Socken und Haare im Waschbecken entfällt. "LAT" ist auch gut für die Stimmung: Wer schlechte Laune hat oder erschöpft ist, zieht sich einfach in die eigenen vier Wände zurück. Last but not least kann jeder in puncto Einrichtung seinen bevorzugten Stil pflegen, ob Minimalismus oder üppige Dekoration.