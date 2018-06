Wie das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit bekanntgab, wurden gefährliche Salmonellen-Bakterien in Proben von Bio-Eiern der Firma Eifrisch-Vermarktungs-GmbH und Co.KG aus Lohne gefunden. Eier dieses Erzeugers werden bei Penny, Kaufland, Aldi Nord und Süd, Real, Lidl und Netto sowohl in 10er- als auch in 6er-Packungen vertrieben. Zumeist als Eigenmarken wie BioBio, real Bio oder GutBio.