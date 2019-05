3.000 Liter Pflanzenschutzmittel fließen in Bach

Der Traktor, an den eine Pflanzenschutzspritze angehängt war, war am Dienstagabend in der Gemeinde Ergoldsbach im Landkreis Landshut umgekippt. Daraufhin flossen etwa 3.000 Liter Spritzbrühe in einen kleinen Bach. Die Feuerwehr staute den Bach auf und pumpte tausende Liter Wasser ab.