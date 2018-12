Streit um Drogen: Mord am Grünwalder Stadion

In der Nähe des Grünwalder Stadions wurde ein 43-jähriger Mann im Juni nach einem Streit mit einem Bekannten auf einer Parkbank am Isarufer erstochen. Ein Tatverdächtiger (41) tauchte bei einem Bekannten in Neuhausen unter und wurde dort gefasst, angeblich soll es bei dem Streit um Drogen gegangen sein.