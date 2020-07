München – München ist Veranstaltungsort der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2021 und 2023. Mit ihrem neuen Konzept solle diese Messe von der reinen Autoschau zur international führenden Plattform für Zukunfts-Mobilität werden, kündigte IAA-Präsidentin Hildegard Müller an. Wesentlicher Bestandteil des Neuanfangs sind Events und Diskussionsforen auf Plätzen in der Innenstadt. Umweltverbände, allen voran der Bund Naturschutz München (BN), kritisieren das IAA-Konzept in München. Die Diskussion über eine Verkehrswende müsse in der Hand der Landeshauptstadt bleiben, fordern sie.