Immer mehr Anzeigen wegen Rassimus

Ähnlich rassistisch wie der Zwischenfall in der U-Bahn verlief ein Streit am Donnerstagabend in Untergiesing. Ein Softwareentwickler ging in einer Grünanlage am Agilolfingerplatz spazieren. Plötzlich pöbelte ein Mann den gebürtigen Franken (30) an. Weil er afrikanische Wurzeln hat, beleidigte ihn der Fremde als "Schoko". Zudem machte er mit den Fingern eine Bewegung, als ziehe er den Abzug einer Waffe durch.