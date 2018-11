München - Die automatische Brandmeldeanlage der Gelddruckerei in Steinhausen sprang am Freitagabend gegen 22.30 Uhr an. In einem abgeschlossenen Betriebsraum der Notstromversorgung war ein Feuer ausgebrochen. Die Sprinkleranlage verhinderte, dass sich die Flammen im Gebäude von Giesecke & Devrient weiter ausbreiten konnten.