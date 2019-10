Gibt es Rassismus auch heute noch? Naomi Campbell: Die Modebranche brachte sie in eine "Zwickmühle"

Naomi Campbell (49) ist in den Neunzigerjahren in die Liga der Supermodels aufgestiegen. Glücklich war sie damit jedoch nicht immer, wie sie nun im Rahmen einer Konferenz der Zeitung "The Wall Street Journal" erzählte. Für sehr lange Zeit sei sie das symbolische dunkelhäutige Model in einem Meer von hellhäutigen Kolleginnen gewesen. "Es war kein gutes Gefühl, immer das einzige schwarze Model in einer Show mit 70 Mädchen sein zu müssen", zitiert "E! News" die 49-Jährige.