Gibt es eine Sicherheitslücke? iOS 13: Apple-User beschweren sich über Fehler

Am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Apple das nächste große Update seines Betriebssystems iOS für Smartphones und Tablets. Doch seitdem häufen sich Beschwerden der User über iOS 13. Via Twitter und anderen Social-Media-Kanälen sind einige Bugs veröffentlicht worden, die mit dem Update in Verbindung gebracht werden. Zwar sind kleinere Unstimmigkeiten nach solchen größeren Software-Updates durchaus normal, in dieser Häufigkeit jedoch gerade für die Perfektionisten aus Cupertino eher ungewöhnlich.