Gibt es bald Nachwuchs? Schwiegervater Stephen Baldwin: Justin Bieber träumt von einer Familie

Zwei "große Kinder"

Bieber und Hailey Baldwin hatten im September heimlich in Manhattan geheiratet, bestätigten das aber erst im November. Momentan sollen sie eine große Hochzeitsfeier planen. "Es braucht viel Zeit, um zu koordinieren, was sie tun", so Stephen Baldwin: "Ich bin nicht sicher, wo das alles hinführen wird, aber es wird alles nett." Bieber und seine Tochter wollten im Moment "einfach etwas wirklich Besonderes, Schönes und Spirituelles haben, und sie werden sich so viel Zeit nehmen, wie sie brauchen, um es so zu organisieren, wie sie es sich wünschen und vorstellen".