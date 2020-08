Landshut - Die Staatsanwaltschaft Landshut hat am 20. Juli Anklage gegen einen 18-jährigen Schüler wegen versuchten Mordes an zwei Polizisten am Landgericht Landshut erhoben. Die Anklage geht davon aus, dass der junge Mann am 9. April am Bismarckplatz in Landshut versuchte, sich durch gezielte Stiche mit einem Messer auf die Polizisten einer Kontrolle zu entziehen. Der Schüler ist bereits wegen Drogenhandels vorbestraft und verbüßt derzeit eine Bewährungsstrafe.