Gewinnerin der ersten Staffel Jenny Elvers würde wieder in den "Promi Big Brother"-Container ziehen

"Promi Big Brother" ist am Freitag (7. August) in eine neue Staffel gestartet: 16 Promi-Bewohner werden im "Märchenland" die kommenden drei Wochen verbringen (20:15 Uhr, täglich live in Sat.1 und auf Joyn). Jenny Elvers (48) wird im "Sat.1-Fühstücksfernsehen" mit Anouschka Renzi (56) und Janine Pink (33) als "Promi Big Brother"-Expertinnen die Vorgänge im Haus analysieren. Die Gewinnerin der allerersten Staffel wird ab 10. August (montags bis freitags, ab 5:30 Uhr, täglich live in Sat.1 und auf Joyn) zu sehen sein, die weiteren zwei Wochen übernehmen ihre beiden Kolleginnen.