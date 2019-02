Gewinnerin aus dem Jahr 2017 Alexandra Gregus: Ihr Leben nach dem "The Biggest Loser"-Triumph

Fallen Sie denn ab und an auch mal wieder in alte Verhaltensmuster zurück?

Gregus: Auch hier möchte ich ehrlich sein, ich war so viele Jahre in einem verrückten Teufelskreis gefangen. Solche Verhaltensmuster legt man nicht über Nacht ab und es dauert leider sehr lange, bis sich das geändert hat. Sagen wir also so: Ich kann es zulassen, einmal ein Training sausen zu lassen oder auch kulinarisch über die Stränge zu schlagen. Der Unterschied zu damals ist, dass am nächsten Tag Schluss ist. Ich lasse es nicht einreißen. Ich gönne mir, genieße es und danach kommt die Disziplin wieder.

Kann Gönnen auch mit Belohnen gleichgesetzt werden?

Gregus: Ich definiere Belohnung heute nicht mehr mit einem schönen Essen. Ich plane mir stattdessen Dinge in meinen Alltag, die mich glücklich machen. Dazu gehört ganz klar Zeit: mit lieben Menschen um mich herum, ein Sauna- oder Theater-Besuch oder ein Spaziergang im Wald, bei dem ich mich einfach mal an die Seite setze und beobachte. Ich genieße es aber auch sehr, mich in Buchhandlungen zu setzen und Ewigkeiten zu stöbern. Manchmal kaufe ich mir auch etwas Schönes in der Stadt. Ein neues Kleid oder neue Schuhe. All das sind Dinge, die mir und meiner Seele guttun.

Apropos Kleider, sind das Ihre neuen Lieblingsstücke im Kleiderschrank?

Gregus: Nein, ich liebe es, so ziemlich alles in meinem Kleiderschrank vertreten zu haben. Von sportlich über alltägliche Basics zu schick und elegant. Ich finde es großartig, alles tragen zu können, was mir gefällt und nicht mehr das tragen zu müssen, was eben noch in großen Größen da war.