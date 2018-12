Doch das Unterfangen war dem Stadtrat zu schwierig, der Plan landete im Müll. Die Begründung: In der Innenstadt gebe es keinen Platz, an dem der Bach ordentlich abfließen kann. Im aktuellsten Entwurf der Sendlinger Straße ist in der Mitte der Straße lediglich eine Entwässerungsrinne geplant. Wenn es regnet, können sich die Münchner also ein trauriges Rinnsal anschauen - und weiter von einem Stadtbach träumen.