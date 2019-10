Die Zuschauer haben entschieden: Luke Mockridge (30, "LUKE! Die Schule und ich") ist der "beste Komiker" Deutschlands. Bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises in Köln konnte sich der 30-Jährige am gestrigen Mittwochabend in der wohl wichtigsten Kategorie gegen Konkurrenten wie Carolin Kebekus (39), Chris Tall (28) und Mario Barth (46) durchsetzen.