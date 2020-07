Gewinner des Votings Wunsch-"Tatort": Am Sonntag läuft "Der kalte Fritte" aus Weimar

Dessen Bruder Martin (Sascha Alexander Gersak, 45) betreibt mit seiner Frau Cleo (Elisabeth Baulitz, 46) in der Nähe Weimars einen Steinbruch, der am Rande der Insolvenz steht. Als besondere geologische Formation ist dies einer der zwei potenziellen Standorte für das geplante "Goethe-Geomuseum". Diese Nutzung wäre die finanzielle Rettung der Schröders. Doch Sassen hatte angekündigt, der Stadt ein Grundstück in Weimars bester Lage, am Frauenplan, zu schenken, um das Museum dort errichten zu können. War das sein Todesurteil?