Gewinner des Tages Zara Tindall erster Royal bei "Top Gear"

Royaler Glanz in einer der beliebtesten Auto-Shows der Welt. Zara Tindall (38), die Enkelin von Königin Elisabeth II. (93), wird Sonntagabend bei "Top Gear" zu sehen sein. Wie die "Daily Mail" berichtet, hat die Reiterin und Olympionikin an der Seite ihres Ehemanns Mike Tindall (40) einige Runden am Steuer eines Toyota GT86 absolviert - das Ergebnis gibt es nun in der Sendung zu sehen.