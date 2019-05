Gewinner des Tages Veronica Ferres in München ausgezeichnet

Bei einem Festakt in München wurde am heutigen Montag die Bayerische Europamedaille verliehen - unter anderem an Veronica Ferres (53). "Als Tochter eines Kohlehändlers aus dem Sauerland wären meine Eltern heute besonders stolz auf mich", sagte die Schauspielerin und Erfolgsproduzentin bei der Verleihung. In seiner Laudatio würdigte Bayerns Europaminister Dr. Florian Herrmann (47) besonders das soziale und völkerverbindende Engagement von Ferres, darunter für die Kinderstiftung Arche, ein Kinderhospiz und das Hope-Projekt in Kapstadt.