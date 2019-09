Gewinner des Tages Vaterfreuden bei Kieran Culkin

Schauspieler Kieran Culkin (36, "Eine wie keine") und seine Frau Jazz Charton sind nun Eltern. Ihr erstes gemeinsames Kind, ein Mädchen, trägt den Namen Kinsey Sioux, wie Charton auf Instagram verriet. Sie sei innerhalb von nur einer Stunde auf die Welt gekommen - und zwar schon am vergangenen Freitag. "Das bin ich vier Tage nach der Geburt. Ich lebe in sexy OP-Netz-Unterwäsche, die eine Welt voller Schmerzen in Schach hält", schrieb die Ehefrau von Culkin zu einem Foto, das sie mit ihrem Kind auf dem Arm zeigt.