Gewinner des Tages Timur Ülker wird wieder Vater

Ein Wunschkind ist Baby Nummer Zwei auf jeden Fall, geplant war es allerdings (noch) nicht: "Wir wollten zwar ein zweites Kind, aber das war jetzt Zufall. Es ist nicht ganz ideal, da ich zwischen Köln und dem Job in Berlin pendele." Die Freude sei dennoch groß. Ülker spielt seit September 2018 die Rolle des Nihat in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Damit er trotz Dreharbeiten bei der Geburt seines Sohnes dabei sein kann, soll die Entbindung in Berlin stattfinden.