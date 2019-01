Gewinner des Tages Timothée Chalamet sorgt für Twitter-Hype

Um ihn herum sind auf dem Bild seine Kollegen zu sehen, allen voran John Krasinski (39) und Emily Blunt (35), die aufmerksam in Richtung Bühne blicken. In zahlreichen Tweets wurde gemutmaßt, worin Chalamet neben ihnen wohl so vertieft war. Die Vorschläge reichten dabei von der Kinder-Speisekarte über ein mitgebrachtes Buch bis zum Skript der Fortsetzung zu "Call Me by Your Name". Viele User setzten aber einfach auch auf das Naheliegende und vermuteten, der Schauspieler lese sehr intensiv im Programmheft der Veranstaltung.