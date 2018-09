Gewinner des Tages Tim Wiese als TV-Experte

Tim Wiese (36) wird an der Seite von Celia Sasic (30) Experte in der Sport-1-Sendung "Fantalk", wie "Bild.de" meldet. Damit kehrt er zu seinen Wurzeln zurück. Nach dem Ende seiner Profifußballer-Laufbahn trat der ehemalige Werder-Spieler bei WWE-Wettkämpfen mit dem Kampfnamen "The Machine" an.