Gewinner des Tages Terrence Howard auf dem Walk of Fame

Schauspieler Terrence Howard (50, "Iron Man") wurde mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame geehrt. Sichtlich stolz und im Beisein seiner Frau Miranda Pak sowie ihrer beiden Kinder zeigte sich der "Empire"-Star auf dem legendären Bürgersteig in Los Angeles. "Wegen ihnen allen, meinen Fans, meinen Freunden, werde ich nie vergessen werden", sagt Howard. "Da mein Name in Hollywood in Stein gemeißelt ist, bleibt Terrence Howard bestehen, solange es einen Hollywood Boulevard gibt."