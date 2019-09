Gewinner des Tages Taylor Swift zieht mit Elvis gleich

Bei Taylor Swift (29) läuft es gerade richtig gut. Mit ihrem neuen Album "Lover" hat sie einen weiteren Rekord eingestellt. Zum mittlerweile 25. Mal landet sie mit dem Titelsong aus dem Longplayer in den "Billboard Hot 100", den US-Charts, unter den ersten Zehn. Damit zieht sie mit dem King of Rock 'n' Roll höchstpersönlich gleich und belegt zusammen mit ihm den zehnten Platz in der Allzeit-Bestenliste.