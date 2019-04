Gewinner des Tages Taylor Swift spendet Geld an LGBT-Lobby

US-Musikerin Taylor Swift (29, "reputation") hat der Stiftung des "Tennessee Equality Project" (TEP) 113.000 Dollar (ca. 100.000 Euro) gespendet. Das machte die Gruppierung auf Facebook mit einem handschriftlichen Brief der Sängerin öffentlich. "TED" agiert als Lobbygruppe für LGBT-Rechte (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) und ist in der Hauptstadt des US-Bundestaates, Nashville, beheimatet. Unter anderem setzt sie sich dagegen ein, Adoptionsverbote aus religiösen Gründen zu erheben, was auch in dem Brief deutlich wird.