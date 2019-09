Gewinner des Tages Taylor Swift sagt umstrittene Show ab

Seit 2013 starben sechs Pferde während des Melbourne Cup - letztes Jahr wurde ein Rennpferd nach einem Schulterbuch sogar während des Galopprennens eingeschläfert. Deshalb wurde die 29-Jährige von Tierschützern angefeindet: Mehr als 6500 Menschen unterzeichneten eine Online-Petition, in der Swift aufgefordert wurde, ihren Auftritt abzusagen. Es zeigte offenbar Wirkung. In einem Statement der Veranstalter gegenüber "The Sydney Morning Herald" wird allerdings ein anderer Grund genannt: "Einige Veränderungen an ihrem Zeitplan für ihre Promotour in Asien machen es ihr logistisch unmöglich, dort zu sein."