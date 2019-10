Gewinner des Tages Sting erhält Preis für Lebenswerk

"Es ist mehr als 40 Jahre her, dass Sting mit The Police seine fulminante Weltkarriere startete. Heute kennt jeder seine Hits, ob 'Message In a Bottle', 'Every Breath You Take' oder 'Englishman In New York'. Sie wurden gecovert, orchestriert und gesampled, sie zählen zum popkulturellen Erbe", begründet Chefredakteur Sebastian Zabel die Entscheidung des Magazins.