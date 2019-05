Gewinner des Tages Sting: Besonderer Platz für die Familie

Der englische Sänger Sting (67, "Englishman in New York") hat sich mit seiner Frau Trudie Styler (65) einen Lebenstraum erfüllt und in langer Arbeit eine Villa in der Toskana wiederaufgebaut. "Es war ziemlich verfallen. Wir kauften es für einen Song, vielleicht zwei, ich bin mir nicht sicher", erzählte er "CBS News" über das Anwesen mit dem Namen "Il Palagio". Es liegt etwa eine Stunde südlich von Florenz in der Gemeinde Rignano sull'Arno.