Gewinner des Tages Spike Lee hat allen Grund zum Feiern

Der US-Filmregisseur und Drehbuchautor Spike Lee (61, "Oldboy") setzt sich regelmäßig in seinen Werken mit Rassismus auseinander. Besonders liegt ihm am Herzen, die Diskriminierung von Afroamerikanern anzusprechen. Nun hatte der 61-jährige gleich zwei Gründe, um zu feiern: Sein neuester Film "BlacKkKlansman" wurde zuletzt auf den BAFTAs für das beste Drehbuch geehrt; außerdem wird der alljährliche Black History Month gerade in New York begangen.