Gewinner des Tages Solo-Comeback von Ex-"R.E.M."-Frontmann

Vor acht Jahren erschien mit "Collapse Into Now" das letzte Album von "R.E.M.", bevor sich die Band im selben Jahr auflöste. 2019 wandelt Frontmann Michael Stipe (59) nun erstmals auf Solopfaden. Mit dem Song "Your Capricious Soul" stellt er eine neue Single zur Verfügung, die exklusiv auf seiner Homepage kostenlos heruntergeladen oder für 77 Cent gekauft werden kann. Mit dem Erlös möchte der Sänger gewaltfreie Demonstrationen für ein besseres Klima unterstützen, konkret geht er an die Klimaaktivisten "Extinction Rebellion".