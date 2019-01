Gewinner des Tages Sexy Grüße von Margot Robbie

Sich mehrere Stunden inklusive Perücke für einen Film schminken zu lassen, kann auch professionellen Schauspielern auf Dauer etwas langweilig werden. Deswegen hat sich Margot Robbie (28, "Suicide Squad") während der Dreharbeiten zu "Maria Stuart, Königin von Schottland" immer wieder Scherze mit ihrem Mann, Filmregisseur Tom Ackerley (29, "I, Tonya"), erlaubt, wie sie in einem Gespräch mit der australischen Nachrichtensendung "The Project" verriet. Sie schickte ihrem Gatten demnach während der Dreharbeiten immer wieder Clips von sich und versprach ihm davor einige sexy Videos. Doch was Ackerley in seinem Postfach hatte, war dann anders als erwartet.