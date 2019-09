Gewinner des Tages Seth Rogen sammelt für den guten Zweck

Schauspieler Seth Rogen (37, "Ananas Express") und seine Frau Lauren Miller Rogen (37) haben in Los Angeles zu ihrem Benefiz-Event "Hilarity for Charity County Fair" geladen. Mit Stargästen wie Schauspielerin Busy Philipps (40) oder Comedian Josh Gad (38) machte das Paar auf die neurodegenerative Erkrankung Alzheimer aufmerksam, an der auch die Schwiegermutter des Schauspielers erkrankt ist.