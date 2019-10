Gewinner des Tages Serie mit Ruby Rose wird verlängert

Ruby Rose (33, "Orange Is the New Black") hat gute Arbeit geleistet. Das US-Fernseh-Network "The CW" verlängert die Serie "Batwoman" mit der Schauspielerin in der Hauptrolle um neun weitere Folgen - und das, obwohl erst drei Episoden ausgestrahlt wurden. Wie das US-Branchenmagazin "Deadline" berichtet, soll die Serie zu deutlich höheren Einschaltquoten geführt haben.