Gewinner des Tages Serena Williams: Hüllenloser Einsatz

Sie lässt die Hüllen für den guten Zweck fallen: Serena Williams (37) zeigt auf Instagram, dass sie sich für die Brustkrebs-Früherkennung stark macht. Für die Kampagne des "Breast Cancer Network Australia" stellte sie sich für ein Video zur Verfügung. In dem Clip singt die Tennisspielerin, während sie nur mit ihren Armen ihre Brüste bedeckt hält, einen Teil des Songs "I Touch Myself" von der Band The Divinyls. Deren Sängerin Chrissy Amphlett ist an der Krebsart gestorben. Am Ende des Videos ist die Aufforderung eingeblendet, dass sich die Frauen selbst abtasten sollen, um den Krebs frühzeitig zu erkennen.