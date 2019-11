Gewinner des Tages Selena Gomez: Erste Nummer-1-Single

Selena Gomez (27, "Revival") veröffentlicht seit ihrem 17. Lebensjahr Musik. Doch noch nie hat es in den US-Billboard-Charts zu einer Nummer-1-Single gereicht. Mit ihrem neuesten Song "Lose You To Love Me" hat sich das jetzt geändert: Die Sängerin thront in dieser Woche an der Chartspitze.