Gewinner des Tages Sein Sohn freut sich mit Chris Pratt

Hollywood-Star Chris Pratt (39, "Guardians of the Galaxy") hat sich nach nur wenigen Monaten Beziehung mit seiner Freundin, der US-Autorin Katherine Schwarzenegger (29), verlobt. Sein Sohn Jack (6) scheint sich daran nicht zu stören, ganz im Gegenteil. Jack sei "total begeistert" von den Hochzeitsplänen, verriet Pratt "Us Weekly" bei der Premiere von "The Lego Movie 2" in Los Angeles. Der Sechsjährige stammt aus der Ehe des Schauspielers mit Anna Faris (42).