Gewinner des Tages Sebastian Bezzel: Erfolg als Eberhofer

Die bayerische Komödie "Leberkäsjunkie" mit Sebastian Bezzel (48) in der Hauptrolle ist auf Erfolgskurs: Der Film hat nach elf Tagen bereits 500.000 Besucher in die Kinos gelockt und ist damit die erfolgreichste Verfilmung der bisher sechsteiligen Kultreihe nach den Eberhofer-Romanen von Rita Falk (55). Der Film markiert auch das beste Startwochenende eines deutschen Filmes bisher in 2019.