Gewinner des Tages Sean Paul: Er hat einen großen Fan

Manche mag es überraschen, doch Jake Gyllenhaal (38) hat sich jetzt als Sean Pauls (46) größter Fan entpuppt. In einer Radiosendung auf "BBC Radio 1" gab der Schauspieler ein gemeinsames Interview mit seinem Kollegen Tom Holland (23) zum neuen "Spider-Man"-Film. Ein Anrufer in der Show nannte Sean Paul "massiv überbewertet", worauf Gyllenhaal sofort erwiderte: "Nein! Leg einfach auf!" Der Musiker mache jeden Song besser, an dem er beteiligt sei. "Er ist ein Genie. Es gibt keinen Song oder Remix, der nicht gut ist."