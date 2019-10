Gewinner des Tages Ryan Reynolds' Glückwünsche an Jackman

Pünktlich zu Jackmans 51. Geburtstag am 12. Oktober meldete sich Reynolds via Instagram zu Wort. "Hallo Hugh, ich wollte dir eigentlich nur schnell alles Gute zum Geburtstag wünschen. Dann habe ich aber gesehen, was du gesagt hast und es war, in einem Wort, verletzend." Dann macht er sich daran, das Gegenteil zu beweisen und stimmt "Happy Birthday" an. "Und ich bin verdammt nochmal nicht professionell ausgebildet, Hugh Jackman, du mieses Stück Scheiße!", ätzt er weiter mit einem Augenzwinkern. Jackman teilte Reynolds originelles Geburtstagsvideo auf seiner Instagramseite.