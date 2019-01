Gewinner des Tages Ryan Reynolds: Fans sind ihm wichtiger

Große Geste: Um seine Anti-Helden-Rolle aus "Deadpool 2" auch in China erfolgreich zu machen, hat Schauspieler Ryan Reynolds (42, "Wie ausgewechselt") eine wichtige Operation an seinem Arm, den er sich bei den Dreharbeiten verletzt hatte, verschoben. Seine Fans zu sehen, war für ihn in diesem Fall vorrangig: "Das war mir wichtiger. Ich würde es nicht versäumen, nach China zu kommen", sagte er laut "Page Six" bei seinem Auftritt in Peking.