Gewinner des Tages RuPaul gewinnt zum vierten Mal den Emmy

Wie der "Hollywood Reporter" meldet, soll es RuPaul schwergefallen sein, seine Freude über den Award in Worte zu fassen, er habe sich aber sehr dankbar gezeigt. Auch seine Verbundenheit zur Drag-Kunst wurde einmal mehr deutlich: "Ich komme zur Arbeit, weil ich Drag Queens und dramatische Menschen liebe, und gerne unter Leuten bin, die einen anderen Weg gehen", schwärmte er. In Zukunft möchte der US-Amerikaner seine Show auch in andere Länder bringen.