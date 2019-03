Gewinner des Tages Robbie Williams will sich vertragen

Der angebliche erbitterte Nachbarschaftsstreit zwischen Robbie Williams (45, "Angels") und Rock-Legende Jimmy Page (75, "Stairway To Heaven") könnte bald der Vergangenheit angehören. Zumindest will die britische Zeitung "The Sun" erfahren haben, dass Williams dem Led-Zeppelin-Gitarrist einen Versöhnungsbrief zukommen ließ. Darin soll er Page um ein klärendes Gespräch gebeten haben, um die mittlerweile fast sechs Jahre andauernde Fehde ad acta zu legen. Über eine Reaktion des Alt-Rockers ist bislang allerdings nichts bekannt.