Gewinner des Tages Rita Ora zeigt Gefühle

Sie sei "immer nervös" und "nie zufrieden mit sich", erzählt sie in dem Video-Interview, in dem sie nicht nur ihre Gefühle entblöst, sondern sich auch von ihrem Kleid entledigt. Die Sängerin habe immer das Gefühl, mehr geben zu wollen und mehr arbeiten zu müssen. Der Ansporn rührt nicht von irgendwoher. Sie sieht sie sich vor allem im Dienste ihrer Fans: "Ich möchte einen guten Job machen, ich möchte den Menschen das geben, was sie wollen, ich möchte sie unterhalten und die Leute aus ihren Problemen herausholen, die sie an diesem Tag haben könnten."